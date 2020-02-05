Украинскую музыку объявили «оружием гибридной войны»

05.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

В условиях «гибридной войны» любой российский контент – это «оружие», повёрнутое против Украины.

Об этом в эфире «Магнолия-ТВ» заявил волонтёр «АТО», активный участник майдана, солист группы «TaRuta» Евгений Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я скажу цитатой Олега Скрипки: война сейчас продолжается именно там, куда десятилетиями не пускали украиноязычный продукт. И у нас есть государственные квазиформирования именно там, где просто не было какого-то украиноязычного продукта, в том числе музыкального… Музыка, культура – это такое же оружие, это элемент гибридной войны», – заявил Романенко.

«Я за запрет российского контента во время войны. Крым вернётся – окей, будут приезжать к нам российские актёры, не проблема. Но сейчас культура – это и есть политика. Если бы культура была в стороне от политики, то на Евровидении не выходили бы под национальными флагами», – добавил майданщик.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор» упомянутый выше музыкант Олег Скрипка предлагал создать гетто для русскоязычных.

Кроме того, он обозвал жителей Донбасса «клопами» и «тараканами» и призвал с оружием в руках «отвоевать Крым».