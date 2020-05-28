28.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
биооружие, Медицина, Политика, США, Украина
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Украинскую санэпидемслужбу уничтожили, чтобы не мешать американцам


Санитарно-эпидемиологическая служба Украины должна была контролировать работу всех биолабораторий в стране, и ее ликвидировали, чтобы она не мешала работе американских биолабораторий на украинской территории.

Об этом в эфире канала КРТ заявил вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цель этих лабораторий, по моей информации и по моему таки глубокому убеждению как специалиста в области медицины, – не поиски новых методов лечения особо опасных инфекций. Именно в этих лабораториях исследуются особо опасные инфекции – это первое, что настораживает.

Второе – одновременно с уничтожением санитарно-эпидемиологической службы были созданы эти иностранные лаборатории. Почему так произошло? Вы думаете это совпадение? Нет, это взаимосвязанные вещи. Просто по долгу службы уничтоженное санитарно-эпидемиологическое управление обязано было проявить все лаборатории, в том числе и эти американские.

И вот для того чтобы эти лаборатории работали бесконтрольно – это одна из причин для чего была уничтожена наша санитарно-эпидемиологическая служба, это одна из основных причин, что вы это понимали», – сказал Пешко.

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