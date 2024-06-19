«Украинскую столицу превратили в огромный резервуар нечистот» – жалобы киевлян

Вадим Москаленко.  
19.06.2024 19:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Коммунальные системы во многих украинских городах, и даже в Киеве, не менялись почти сто лет.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Коммунальные системы во многих украинских городах, и даже в Киеве, не менялись почти сто...

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«У нас коммунальные системы менялись ещё в советское время, поэтому всё забивается. И город просто поплыл, когда начинается дождь, мы просто превращаемся в украинскую Венецию. Почему так происходит?», – спросила ведущая.

«Потому что это комплексный вопрос, который не решался. У нас в центре города есть ливнёвки, которые строили ещё в 30-40 годы. Они рассчитаны на определённое количество людей и домов в городе. А за это время Киев увеличился в разы, а ливнёвки никто не совершенствовал. Тысячи ливнёвок закатали в асфальт, когда делали дороги», – сказал эксперт.

«Добавьте сюда бескультурье, масса всего льётся в ливнёвки, и их невозможно почистить, мусор выбрасывается. Каждый год одна и та же ситуация, и каждый год всем пох*р на то, что происходит в столице.

Мы превратили Киев в огромный мусоросборник. Под видом красивых картинок понастроили тысячи 16-20 этажных домов, а про ливнёвки забыли», – добавил он.

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