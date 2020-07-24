Украинскую столицу зачищают от советских и русских имен

24.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Комиссия Киева по вопросам наименований на последнем заседании перед местными выборами в рамках декоммунизации поддержала переименование восьми улиц столицы и двух объектов. Также присвоили названия четырем безымянным объектам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член комиссии Тимош Мартыненко-Кушлянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Комиссия поддержала переименование:

– улицы имени близкого соратника Ленина, идеолога плановой экономики в СССР Академика Кржижановского (Академгородок) в честь Емельяна Прицака – выдающегося украинского и американского ученого, языковеда, историка;

– улицы имени российского имперского генерала от инфантерии, «героя Отечественной войны 1812 года» Паисия Кайсарова (Совки) на улицу Холодноярскую – в честь 100-летия Холодноярской республики и в честь казаков и атаманов украинского повстанческого движения в Холодном яру 1920-1923 гг.;

– улицы Крайней (Выгуровщина) в честь Осипа Мандельштама – выдающегося русского поэта-модерниста, жертвы сталинских репрессий, чья жизнь и деятельность напрямую связаны с Киевом;

– переулка имени российского космонавта и руководительницы движения «за обнуление сроков Путлера» Валентины Терешковой 2-го (Бортничи) в честь Кристины Алчевской – выдающейся украинского педагога, борца за права украинских женщин, выдающейся деятельницы украинского национального возрождения на Слобожанщине;

– переулка имени большевистского террориста и близкого соратника Ленина Ивана Бабушкина (Нивки) на переулок Сеньковский – от названия исторического хутора Сеньковщина, который когда-то существовал в этой местности;

– переулка имени русского писателя Радищева (рядом остается большая улица Радищева, предлагается переименовать только переулок) на переулок Юрия Матущака – известного украинского активиста и добровольца из Донецка, погибшего под Иловайском;

– переименовать сквер имени советского лётчика Чкалова в сквер Евгения Чикаленко (выдающегося предпринимателя, мецената, одного из зачинателей украинского национально-культурного возрождения)», – говорится в сообщении.

Также в Киеве изменили ещё ряд топонимов, присвоив им имена «выдающихся» украинских деятелей разного рода – учёных, танцоров и музыкантов.

Произошедшее прокомментировал киевский журналист Андрей Манчук.

«В Киеве декоммунизировали переулок Радищева – теперь он называется в честь погибшего в АТО националиста.

Кроме того, местные власти переименовали улицу академика Кржижановского – «близкого соратника Ленина, идеолога плановой экономики СССР», и улицу Ивана Бабушкина – «имени большевистского террориста и близкого соратника Ленина».

Также переименована Саратовская улица, Тверской тупик и переулок Валентины Терешковой», – написал он в соцсети.