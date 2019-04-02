Украинскую судью уволили за решение в пользу Коломойского

02.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Высший совет правосудия уволил киевскую судью Людмилу Кизюн из-за решения в пользу бизнесмена Игоря Коломойского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

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Отмечается, что судью Соломенского райсуда Киева наказали за «совершение существенного дисциплинарного проступка».

Жалобу на нее подали Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальный банк и ООО «Астерс Консалт».

В конце 2017 года Кизюн приняла решение по иску олигарха и бывшего совладельца «Приватбанка» Игоря Коломойского. Судья запретила компаниям, которые вели расследование вывода средств из банка, осуществлять любую деятельность, касающуюся расследования возможных мошеннических схем.

«По мнению жалобщика, указанное постановление суда основывается исключительно на предположениях судьи, не содержит никаких ссылок на доказательства и препятствует хозяйственной деятельности указанных в постановлении юридических лиц, что является вмешательством в их деятельность», — говорят в совете правосудия.

ВСП решил, что наложенные судьей временные запреты были аналогичны тем, которые олигарх хотел получить после рассмотрения дела по существу. А это является нарушением законодательства.

Нарушение Кизюн, по мнению членов Высшего совета правосудия, якобы были грубыми и множественными и свидетельствуют о ее необъективность и несправедливость.

Напомним, что в декабре 2016 года «Приватбанк» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова признали неплатежеспособным и национализировали. В декабря 2017 года судья Кизюн по иску Коломойского запретила компаниям, которые вели расследование вывода средств из «Приватбанка» перед национализацией, осуществлять любую деятельность, касающуюся расследования возможных мошеннических схем банка.