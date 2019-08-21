Украинскую судью задержали на линии разграничения в Донбассе с поддельным паспортом

21.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В пункте пропуска “Новотроицкое” на Донбассе обнаружили женщину, которая пыталась пересечь линию разграничения по поддельному паспорту, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевское издание УНН со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

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“При пересечении КПП женщина предъявила сотрудникам паспорт гражданки Украины с признаками подделки. При осмотре личных вещей правоохранители обнаружили у нее действительный паспорт на другое имя. Также выяснилось, что женщина работает судьей в одном из райсудов Донецкой области”, – говорится в публикации.

Как сообщается, от дачи объяснений женщина отказалась. Сейчас начато уголовное производство.