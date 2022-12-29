Украинскую технику негде ремонтировать, приходится везти в Польшу

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У Украины большие проблемы с ремонтом военной техники, которая получает повреждения и просто выходит из строя.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Руслана Бизяева заявил военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Старикова, из-за успешных действий российских военных, уничтоживших ремонтные заводы, технику придется вывозить за границу.

«Сейчас у нас одна из проблем, о которых я говорил, – это восстановление поврежденной боевой военной техники. То есть, так называемый рембат. У нас рембаты на старую технику, а на новую нет. С другой стороны, были уничтожены ракетами Вооруженных сил Российской Федерации танкоремонтные заводы, все ремонтные заводы, которые ремонтировали технику как на Воздушных сил, так и сухопутных войск. Потому технику, которая на поле боя, вывозят. В течение двух-трех-четырех месяцев не знали, что с этим делать, потом на «Рамштайн» решили, что надо создавать ремонтные подразделения, их создали в Германии и Польше, нашу технику туда вывозят, ремонтируют и завозят», – заявил Стариков.