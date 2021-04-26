Украинскую территорию зачищают под транснационалов

26.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская власть запускает с июля процесс дерибана земли, который приведет к тому, что государству придется по завышенной в несколько раз цене выкупать свою землю у иностранных владельцев.

Об этом на «круглом столе» в Киеве заявил президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Николай Стрижак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стрижак напомнил, что 1 июля этого года вступает в силу закон об открытии рынка земли и привел в пример опыт стран Прибалтики, которые сегодня платят в три раза больше Швеции, чтобы вернуть свою землю.

«Я не считаю, что это ошибки нашей власти по вопросу подхода к рынку земли. Я стою на позициях, что это оборот земли, как во всем мире, в цивилизованных странах, а они – на рынке, а точнее дерибана земли от украинцев. Все, что делается, на сегодняшний день, все называют мягко «ошибки» или непонимание, неподготовленность, отсутствие опыта и всего остального.

Нет, я считаю, что это целенаправленный подход к зачистке территории для прихода на нашу землю транснациональных компаний. Они уже прошли опыт в других государствах, нам очень тяжело в этой борьбе, потому что мы в первый раз делаем это, а они уже прошли и Болгарию, и Мадагаскар, и Бразилию, и Аргентину и даже в некоторой степени Прибалтику, где я очень хорошо знаю, как там произошло… как оно планировалось, как оно шло, как земля начала двигаться к шведскому пенсионному фонду. Продали по тысяче долларов, а теперь выкупают назад по три тысячи евро для того, чтобы создать свои фермерские хозяйства», – заявил Стрижак.