Украинскую верхушку могут судить как нацистов – беглый иноагент Боровой

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Представители высших эшелонов украинской власти находятся в опасной ситуации.

Об этом в эфире видеоблога политического консультанта Михаила Кацина заявил бежавший в США и признанный иноагентом в РФ российский либерал Константин Боровой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Борового, это является одной из целей РФ на Украине.

«Украина сейчас находится на пороге очень опасных событий. Событий, в результате которых, как я считаю, Путин начнет полномасштабную агрессию. Возможен захват Харькова, Киева и не для того, чтобы контролировать территорию, а для того, чтобы реализовывать главную цель Путина – проводить пропагандистскую кампанию. То, что я улавливаю из Кремля, – это их желание начать процесс, трибунал над украинским нацизмом, фашизмом, придуманным ими же. И они сегодня, насколько я понимаю, мечтают о захвате части руководства Украины для того, чтобы судить их на этом трибунале, процессе. Это очень опасные замыслы, и я бы не хотел, чтобы они осуществились. Я об этом предупреждал уже давно руководство Украины, и предупреждаю еще раз – это очень опасно», – заявил Боровой.