Украинскую власть постановили перезагрузить

10.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Верховная Рада приняла проект закона 1066 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее решение поддержали 273 народных депутатов, сообщает сайт ВР.

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Проект закона № 1066 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти предусматривает упрощение порядка принятия на государственную службу и освобождение от нее, повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также предоставление возможности контрактной государственной службы и урегулирования отдельных проблемных вопросов, обусловленных практическим внедрением Закона, и устранения избыточного (на уровне закона) регулирования соответствующих общественных отношений.

Авторы законопроекта предлагают достичь цели путем уточнения отдельных положений Закона. Проектом вносится ряд существенных изменений в Законы Украины “О государственной службе”, “О Кабинете Министров Украины” и “О центральных органах исполнительной власти”.

При этом еще 261 нардепы поддержали инициативу сократить вдвое продолжительность рассмотрения законопроекта во втором чтении.