13.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинскую власть уличили в “вертолетной” зраде

Решение украинской власти о закупке французских вертолетов и отказ от отечественных, произведенных гигантом «Мотор-Сич» приведет к потере 1% ВВП страны.

К такому выводу в своем блоге пришел экономический эксперт Павел Вернивский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, закупая более дешевые отечественные вертолеты, власть лишает отечественного производителя поступлений, а казну – налоговых отчислений.

«На одном контракте страна потеряла возможность увеличить экономический рост на 1%, не номинального, а реального ВВП. Так как 500 млн дол. это только часть расходов. Еще столько же потянут расходы на содержание и сервисное обслуживание. А это уже 1 млрд. И это не учитывая огромного эффекта мультипликатора в авиапромышленности. К примеру, у Boeing он достигает 30 долл. дохода в экономику страны на один вложенный доллар в отрасль. Часть этих денег вернулась бы обратно в государство в виде налогов и могла заново реинвестироваться в экономический рост. Только никого экономика ради развития в этой стране не интересует. Поэтому неудивительно, что она находится в столь плачевном состоянии», – отмечает Вернивский.

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила закупку 55-ти вертолетов фрвнцузской фирмы Airbus на сумму 555 млн.евро. При этом, отечественные Ми-2МСБ, произведенные «Мотор-Сич», по оценкам экспертов, ничем не уступают французскому конкуренту, но обошлись бы государству в несколько раз дешевле.