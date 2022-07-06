Украинскую военную разведку щелкнули по носу, рассекретив личные данные резидентов по всему миру

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Новости Украины

Российская группа хакеров RaHDIt опубликовала данные тысячи сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины, взяв на себя ответственность за обнародование этой информации.

В открытый доступ попали личные дела сотрудников ГУР Министерства Украины — фотографии, даты рождения, номера телефонов, адреса регистрации и ссылки на социальные сети.

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Также по информации RaHDlt, обнародованы данные кураторов украинской разведывательной деятельности в Польше, Венгрии, Болгарии, Словакии, а также посольских резидентур Украины в РФ, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции и Иране. Теперь они скомпрометированы и больше не могут выполнять свою работу под прикрытием.

«Команда RaHDit передаёт пламенный привет Главному управлению разведки Министерства обороны Украины и публикует первую тысячу лиц, входящих в эту структуру, а также напрямую подчиняющихся ей. Мы считаем, что украинская военная разведка непосредственно участвует в развитии национализма, а их диверсанты угрожают нашей стране. На основу добытых штатных расписаний воинских частей, путём анализа больших данных, накинули (а затем проверили и подтвердили) тех, кто уложился в выделенную модель цифрового поведения и немного поковырялись в пенсионных отчислениях», — заявили в RaHDit.

Хакеры заявили, что воспользовались брешью в защите сетей Центрального управления Главного управления разведки на острове Рыбальский в Киеве.

Информация была слита на интернет-сайт «Немезида». Российские хакеры также анонсировали подробное освещение имен «тех, кто работает под прикрытием посольств и плетёт шпионские сети в разных странах по всему миру».

Вместе с тем данная акция имеет больше демонстративно-пропагандистский характер, чем практический. Поскольку имена и фамилии предполагаемых украинских резидентов и так прекрасно известны их коллегам из спецслужб стран пребывания, которые ведут наблюдение за их деятельностью.

А в случае стран НАТО, с которыми Киев практически открыто делится своими разведданными, говорить о какой-то анонимности украинских резидентов вообще не имеет смысла – по факту именно западные спецы с 2014 года натаскиват своих украинских протеже в искусстве разведки и контрразведки.

Примечательно, что большая часть украинских СМИ из «патриотических» соображений отказалась размещать информацию об инциденте, бьюшем по реноме ГУР Минобороны.

При этом ранее, когда российские государственные и частные компании становились обьектами массовых вломов и хакерских атак со стороны западных и украинских киберпреступников, украинские эксперты радостно потирали руки.

«Двадцать лет российские хакеры (и из частного, и из государственного сектора) за**бывали весь мир, и тут (внезапно!) выяснилось, что Россия получает ***зды и в кибер. Атаковать проще чем защищаться, и лаптям об этом стоило подумать до того как начинать кидаться камнями в стеклянном доме. Или вместо», – писал еще в июне киевский эксперт по кибербезопасности и пресс-секретарь Украинского киберальянса Андрей Баранович.

Весной он же комментировал происхоязее в своем телеграм-канале в таком духе:

«Что меня не устает развлекать так это то, что «кибервойна» идет полным ходом, при полном отсутствии «киберармий». Их нет, ни в Украине, ни на России. И в обозримом будущем скорее всего и не будет».