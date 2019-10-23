Украинскую волонтёршу возбудили суровые крымские военкомы

23.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина будет собирать данные на российских военкомов, ведущих призыв крымчан на полуострове.

Об этом в эфире телеканала UA заявила руководитель «Центра гражданских свобод», пособница карателей АТО Александра Романцова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам волонтерши, уголовные дела на военкомов должна заводить фейковая «прокуратура АР Крым», созданная в Херсоне.

«Украина должна открыть дело на тех, кто организовывает этот призыв. Наша прокуратура АР Крым работает очень активно, я уверена, что им в голову уже пришла это идея», – уверена Романцова.

Украинская «активистка» также возмутилась участием солдат и офицеров из Крыма в учениях на территории Африки.

«Это, конечно, учения, они имеют ограниченный срок, но мы понимаем, что сейчас там происходят прямые военные действия. Близко.

Турция активизировалась в данном случае и фактически сейчас отправляют на учения в сектор, где происходит активизация военных действий» – переживает экстремистка.

Напомним, ранее сообщалось, что с 26 октября по 7 ноября в Египте пройдут совместные с Россией учения подразделений ПВО «Стрела дружбы-2019», в которых примут участие военные из Краснодарского края, Волгоградской области, Северной Осетии и Крыма.