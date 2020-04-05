Украинскую землю раскупят олигархи и сепары – паника на львовском ТВ

05.04.2020, Львов, Тарас Стрельцов

После принятия Верховной радой земельного закона украинские фермеры попадут под такой прессинг, что будут с радостью продавать свои участки по бросовым ценам.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этой неделе не стало земли, и это произошло эпично. Я понимал, что продавят, но как красиво: час ночи и в масках – только так действуют настоящие грабители. А референдум обещанный, а то-сё? А мнение народа?

Рынок земли принят в самый неблагоприятный момент истории, наверное, за сто лет. В наинизшей точке стоимости всех активов, то есть, где все мировые активы попадали до критически низкого уровня. Именно тогда, когда весь мир не скажу, где внизу, Украина вводит рынок земли как рынок оного из наиважнейших ресурсов будущего. Лучший ресурс будущего, потому что центнер картошки будет стоить дороже нефти», – заявил Дроздов.

«А фермеру – капут. Карантин один месяц, второй, никаких кредитов. И уже ряд процентных, нулевых кредитов не будет. Наоборот, я думаю, ждите новых налогов на землю, новых сборов сельскохозяйственного производителя. Ждите такого прессинга сельскохозяйственного производителя и фермера, что у него будет 101 причина, чем скорее спихнуть свою землю знаете, кому? Это единственная прослойка, способная купить землю – олигархи, и они являются собирательным образом, их десятки, двадцатки и тридцатки фамилий. У них хватит налички, чтобы прийти и за рекордно низкие цены у фермера, собственника, который должен выжить, потому что экономика фактически умерла и умрёт за этот карантин, они это сделают, и это их бесспорная победа», – нагнетал львовский журналист.

«Плюс каждый сепар из ОРДЛО, у которого есть украинский паспорт, а у них есть, тоже имеет право купить 100 гектаров в одни руки. А про это почему-то мало кто думает. На них нет запрета, это тоже наши соотечественники, считают много кто. Так вот, ваши соотечественники-сепары с украинским паспортом по 100 гектаров и купят. Я хочу на это посмотреть», – добавил Остап Дроздов.