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16.01.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Происшествия, Россия, Украина
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Украинскую журналистку Елену Бойко депортировали из России

Известная по участию в российских ток-шоу журналистка из Львова Елена Бойко, покинувшая Украину после Евромайдана, несколько минут назад выслана из РФ за нарушение миграционного законодательства.

Об этом сообщил российский политолог Руслан Осташко, занимавшийся защитой Бойко.

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‪«Елена покинула территорию России», – написал он в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Елена сидит на нейтральной зоне. В паспорте стоит штамп с запретом на въезд в РФ. Сейчас у неё открыт только один путь – на Украину, в Харьков», – добавил Осташко.

Накануне вечером Бойко с судебными приставами села на поезд до Белгорода. Изначально ей обещали выдворение в ЛДНР, поскольку, по словам журналистки, на Украине ей угрожает преследование СБУ. Однако с утра стало очевидно, что Бойко будет выслана в Харьковскую область. Прибывшая адвокат не смогла помешать этому на пункте пропуска.

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