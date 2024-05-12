Украинство головного мозга постигло Румынию: там формируется аналог сайта «Миротворец»

Раду Никулицэ.  
12.05.2024 20:29
  (Мск) , Яссы
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Румыния, Русофобия, Скандал, Украина


Румынские наёмники из боевой группы “Getica”, воюющие на стороне режима Зеленского, проанонсировали запуск аналога украинского сайта «Миротворец», озаглавленного, как «Пятая колонна».

Об этом сообщают местные СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Румынские наёмники из боевой группы “Getica”, воюющие на стороне режима Зеленского, проанонсировали запуск аналога...

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В черный лист внесены президент России Владимир Путин, экс-президент Дмитрий Медведев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава департамента коммуникации МИД РФ Мария Захарова, журналисты Владимир Соловьёв, Маргарита Симоньян и Ольга Скабеева, философ Александр Дугин, политик и общественный деятель Дмитрий Рогозин.

Также в список попали президент Приднестровья Вадим Красносельский, башкан Гагаузии Евгения Гуцул, экс-мэр Оргеева, политэмигрант Илан Шор, член Конгресса США Марджори Тейлор Грин и другие.

Из граждан Румынии в список включены лидеры партий Альянс за объединение румын (AUR) Джеордже Симион и SOS Romania Диана Шошоакэ, экс-евродепутат Адриан Северин, священнослужитель и режиссёр Чиприан Мега, архиепископ Томисский Феодосий, журналисты Джорджиана Арсене, Козмин Гуша, Адриан Ончиу, адвокат Георге Пиперя, писатель-теолог Михаил Нямцу, актер Дорел Вишан, гитарист Гаврил Александру и другие.

Ранее данные наёмники открыто угрожали физической расправой тем, кого они причисляют к «пятой колонне», а также осуществлением терактами на территории Румынии и Республики Молдова.

Украинство головного мозга – опасное заболевание не только для его носителей, но и для всех окружающих заражённого.

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