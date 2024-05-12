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Румынские наёмники из боевой группы “Getica”, воюющие на стороне режима Зеленского, проанонсировали запуск аналога украинского сайта «Миротворец», озаглавленного, как «Пятая колонна».

Об этом сообщают местные СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В черный лист внесены президент России Владимир Путин, экс-президент Дмитрий Медведев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава департамента коммуникации МИД РФ Мария Захарова, журналисты Владимир Соловьёв, Маргарита Симоньян и Ольга Скабеева, философ Александр Дугин, политик и общественный деятель Дмитрий Рогозин.

Также в список попали президент Приднестровья Вадим Красносельский, башкан Гагаузии Евгения Гуцул, экс-мэр Оргеева, политэмигрант Илан Шор, член Конгресса США Марджори Тейлор Грин и другие.

Из граждан Румынии в список включены лидеры партий Альянс за объединение румын (AUR) Джеордже Симион и SOS Romania Диана Шошоакэ, экс-евродепутат Адриан Северин, священнослужитель и режиссёр Чиприан Мега, архиепископ Томисский Феодосий, журналисты Джорджиана Арсене, Козмин Гуша, Адриан Ончиу, адвокат Георге Пиперя, писатель-теолог Михаил Нямцу, актер Дорел Вишан, гитарист Гаврил Александру и другие.

Ранее данные наёмники открыто угрожали физической расправой тем, кого они причисляют к «пятой колонне», а также осуществлением терактами на территории Румынии и Республики Молдова.

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