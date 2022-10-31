Украинство превратилось в ужасное пугало для самих украинцев – Алкснис

Новости Украины

Для размывания такого понятия, как «украинская нация», России достаточно просто демонстрировать, что из себя представляет политическое украинство. Точно так же и с белорусской идентичностью, которая при наличии русской альтернативы – просто исчезнет за ненадобностью.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявила российский политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия будет размывать без всякого насилия, она просто создаст условия, чтобы украинские, белорусские национальные идентичности просто размывались. Никакого геноцида, никаких насильственных мер. Мы видели на примере Крыма: стоит людям дать выбор, на каком языке учить детей, украинский язык в школе исчезает за пару лет полностью, потому что он никому не нужен. Кончится тем, что украинская, что белорусская национальная идентичность станет крохотной за несколько поколений и практически исчезнет. Окажется нежизнеспособной», – сказала Алкснис.

Она также отметила как важный момент тот фактор, что Украина даже не осознаёт, какой колоссальный вред в последние годы она наносит самой себе – «украинской нации».

«Понятно, что они ни о чём не думают, а уж Западу тем более всё равно. Суть в том, что украинская национальная идентичность стала ассоциироваться с такой жестью, с таким ужасом. У меня есть люди знакомые украинцы натуральные, живущие в России, но они родились на Украине и выросли, они уже себя самих с трудом называют украинцами, потому что то, что они наблюдают со стороны – это такой ужас. Украина этот ужас организовала, она не понимает, какой удар она наносит по собственной национальной идентичности, по собственной культуре, когда ты сама себя превращаешь в пугало в глазах огромного количества людей. Причём понятно, что это кончится победой России. Россия не начнёт никакой жести, никакого ужаса, она просто начнёт показывать, что из себя представляет украинство политическое», – прогнозирует эксперт.

По её словам, как раз в этом и состоит замысел российского руководства – размыть эти искусственные идентичности.

«Это будет последовательная информационно-пропагандистская компания, которая приведет к тому, что люди не захотят, не смогут и откажутся ассоциировать себя с украинцами, причём формально у них будут корни украинские. Я думаю, что замысел Путина именно в этом, чтобы постепенно размыть, в первую очередь, украинскую и постепенно белорусскую национальную идентичность, чтобы снова их влить в состав великоросского народа», – заключила Алкснис.