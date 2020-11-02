«Украинство в тупике, нужно убить вождя» – Дроздов

02.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты не в состоянии организовать собственный проект государства в нынешних условиях. Поэтому необходимо добиться изменения формы правления в стране, ликвидировать институт президента и превратить ее в парламентскую республику.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил одиозный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, также необходимо ввести ряд ограничений для будущих политиков. Главное из них – отсутствие каких-либо связей с Россией и пророссийского вектора в программе. Также нужно запретить участие в выборах пенсионерам и тем, кто живет на дотации из бюджета.

«Любые политические методы абсолютно обречены на поражение. Это нужно понимать тем людям, которые хотят изменений в Украине. Выборы и другие политические методы тут вам не в помощь, нужно это признать… Мы должны признать, что украинство зашло в тупик. Мы загнулись на вопросе, кто будет следующим грабителем, то есть президентом. На этом вопросе загнулись все украинские силы, и это нужно признать.

Это тупик. Украинство в ближайшие годы не даст ответа на этот вопрос. Любая попытка ответить на этот вопрос будет провоцировать еще больший раскол и пропасть внутри украинских сил, потому что порохоботы будут говорить, что это только пятый [президент Порошенко], нацики будут говорить, что это только националист, армейцы будут говорить, что это толко антисистемный человек с оружием, мудрецы интеллектуально-либерального плана будут говорить, что это вообще технократ.

Мы вообще зайдем в полностью глухой угол и из него никуда и никогда не выйдем, потому что украинство по состоянию на сейчас не имеет ответа на вопрос, кто следующий президент, который бы устроил все украинское общество. А поскольку так, то предложение следующее – ликвидация должности президента, превращение Украины в нормальную европейскую, парламентскую республику. Если мы застряли на вопросе вождя, вождя нужно убить. Вопрос вождя нужно убрать с повестки дня…

Но с помощью милитарного украинца из армии – украинская повстанческая армия, при помощи общественности и давления с улицы, при помощи украинского идейного, метафизического революционера заставить действующий парламент под страхом уйти на тот свет, надавить таким образом, чтобы этот парламент объявил о досрочном роспуске, изменении Конституции в части парламентской республики и новые выборы мы могли провести на основательно иных избирательных правилах.

Заставить проголосовать новый избирательный Кодекс. Избирательный барьер другой, обязательно запрет политической рекламы, закон о коллаборационизме, которы будет запрещать принимать участие в выборах и баллотироваться в парламент любому политику или политической силе, которая будет поймана на открытом коллаборационизме или распространении догм российской пропаганды.

Далее – введение нескольких избирательных цензов. Таких, как возрастной ценз – это основной, и бюджетный ценз – это то, что можно уже применить. То есть, все пожиратели бюджета не имеют права голоса и люди, старше 65 лет», – заявил Дроздов.