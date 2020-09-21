Украинствующая Поклонская оправдалась перед Собчак за уголовное дело по Крыму

21.09.2020, Москва, Елена Острякова

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская принялась оправдываться, когда либеральная журналистка Ксения Собчак напомнила ей о требовании возбудить уголовное дело против себя.

Это было в 2018 году, когда Собчак баллотировалась в президенты РФ и постоянно заявляла о том, что Крым был аннексирован,передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О, я уже и забыла. Там маленькая санкция, там нет лишения свободы даже, если часть первая. Надо пересмотреть уголовный кодекс… Это сейчас увеличили и за призывы уже к разрушению территориальной целостности санкцию повысили. А на тот момент она была… нетяжкий состав. Я хотела не то, что я хотела», – залепетала Поклонская.

Она рассказала, что написала запрос после обращения небольшой политической партии, которая подняла этот вопрос, как считает Поклонская, только для самопиара.

«Эту маленькую провокацию, я это тоже понимала. Но мне всегда обидно, когда определенных людей слышат, а 2,5 миллиона людей, проживающих в Крыму, вот просто плевали на них. Конечно, я за крымчан, за себя, за свой Крым заступаюсь. Поэтому хочу, чтобы прекратили постоянно тыкать носом крымчан, что вы тут не совсем полноценные, не совсем полноправные», – сказала Поклонская.

Собчак начала возмущаться, что ей пытались помешать высказать собственное мнение.

«В любом случае, по данным составам необходима экспертиза. Судебно-лингвистическая. И она была проведена. И в соответствии с этой экспертизой было установлено, что призыва к нарушению территориальной целостности в ваших высказываниях не было», – успокоила журналистку депутатка.

Собчак не унялась и продолжала спрашивать, считает ли Поклонская, что люди имеют право высказывать свое мнение по поводу Крыма.

«Абсолютно», – ответила Поклонская.

Напомним, в последнее время Поклонская все чаще именует себя «коренной украинкой» и расхваливает президента Зеленского.