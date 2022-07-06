Украинствующие из УПЦ пробивают новое дно: Началось замирение с раскольниками из ПЦУ

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Новости Украины

Как и следовало ожидать, лже-собор УПЦ, прошедший под диктовку офиса Зеленского, объявивший фактическую самочинную автокефалию, стало шагом к полному уничтожению Православия на неосвобожденных землях Новороссии, Малороссии и Подкарпатской Руси.

Попытки оправдать решения собрания УПЦ необходимостью выживания – не выдерживают критики, «прогиб не засчитан», УПЦ запрещают в одном регионе за другим, теперь вот во Львове. Запрет является эффективным средством шантажа с целью самоликвидации путем объединения с раскольнической ПЦУ. Так, 5 июля на территории Софии Киевской прошла «неофициальная встреча» священников УПЦ с представителями ПЦУ. Эти священники подписали письмо группы подельников Константинопольского Патриархата с просьбой организовать «церковный трибунал» над Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Мероприятие организовала Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести, возглавляемая ставленницей Сороса Еленой Богдан.

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О встрече сообщил в Фейсбук священник УПЦ Анатолий Слинько – спикер «партии Иуд», за которой стоит модерирующий процесс из-за кулис зампредседателя ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данеилевич, пытающийся стать «мозгом митрополита Онуфрия».

Кроме Елены Богдан, которая была ведущей встречи, мероприятие посетил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко – ставленник Игоря Коломойского, который сделал свой телеканал «Один плюс один» трибуной уничтожения УПЦ руками «пятой колонны» в ней – в лице уже перешедших в ПЦУ бывших митрополита Драбинко и протоиерея Георгия Коваленко («духовника» Ткаченко), организаторов встречи в Софии Киевской, перешедшего в Константинопольский Патриархат архимандрита Кирилла (Говоруна) и оставленного ими в УПЦ для полного отделения от Русской Церкви протоиерея Николая Данилевича, окружившего митрополита Онуфрия своими и СБУ агентами.

Рупор Данилевича Слинько поясняет:

«9-й пункт постановления Собора УПЦ от 27 мая провозглашает необходимость диалога с ПЦУ – «даже в таких кризисных обстоятельствах Собор не теряет надежды на возобновление диалога». Что можно расценивать как благословение к диалогу».

Хотя официально встречу никто со стороны УПЦ не «благословлял».

Ключевым моментом встречи, осквернившей Софийский Собор, стало вынесение участниками вотума недоверия митрополиту Онуфрию, который не хочет реальной имплементации решений собрания 27 мая и смеет разрешать поминать Святейшего Патриарха Кирилла в соответствии с 15-м правилом Двукратного Собора.

Митрополит Онуфрий напоминает своего предшественника – Киевского митрополита Алексия (Громадского), который по приказу нацистов 80 лет назад, в 1942 году, подписал в Почаевской Лавре соглашение об объединении с раскольниками из УАПЦ, но потом разорвал эту унию, за что в мае 1943 года нацисты его убили руками ОУН–УПА.

Так же поступят и с митрополитом Онуфрием, если он не послушает приказа объединиться с ПЦУ, данного Ткаченко и Богдан 5 июля.

Об этом свидетельствует и последовавшее сложение с себя депутатских полномочий (и собственной неприкосновенности) Вадимом Новинским – главным благодетелем УПЦ.

По сведениям Говоруна, он не согласился с решениями тусовки УПЦ 27 мая. Новинский показывает этим демаршем, он более не может помочь митрополиту Онуфрию и он готов разделить с ним его участь, как шофер митрополита Алексия, расстрелянный вместе с ним в 1943 году.

Очевидно, что спасти Православие в Новороссии и Малороссии может только русская армия, но, к сожалению, в Москве есть лоббисты остановки СВО. Некоторые из них сохраняют свои посты и в Московском Патриархате, выступая за «замирение» с автокефалистами из УПЦ, заморозку спецоперации в нынешних границах, что зацементирует «укрорейх» и похоронит там Православие.

Представители партии похабного мира даже наняли пропагандистов для дискредитации сторонников единства Русской Церкви и «триединой» Руси как «борцов с ветряными мельницами».

О том, как будут развиваться события в «укрорейхе» в случае «заморозки» СВО, свидетельствует следующая информация:

Советник мэра Ивано-Франковска Мирон Дмитрик вместе со своими «побратимами» объявил награду в 10 тыс. гривен за список прихожан собора Рождества Христова г. Ивано-Франковска, проголосовавших против перехода в ПЦУ. По мнению советника мэра, «латентным коллаборантам» из УПЦ «нет места ни в раю, ни в реестре граждан Украины».

За время после «Революціi гідності» Украине удалось доказать приверженность европейским ценностям: верховенству закона, демократии, защите прав и свобод человека и гражданина.

А, главное, стране удалось добиться впечатляющих успехов в экономике. Если раньше за голову москаля давали 10 тыс. долларов США, то теперь за список из 496 «неправильных» верующих дают всего 10 тыс. гривен.

Это за восемь лет так сильно укрепилась гривна к доллару или обесценилась человеческая жизнь в «украинском раю»?