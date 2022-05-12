Украинствующий Онуфрий может потерять приходы УПЦ Новороссии и Крыма

Новости Украины

Священный Синод Украинской православной церкви принял решение в ближайшее время созвать сборы епископов, священников и мирян для обсуждения проблем церковной жизни, возникающих во время войны.

Некоторые обозреватели увидели в этом сигнал о скором обращении УПЦ к Патриарху Кириллу с требованием автокефалии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Собирается не собор, а совещание, – пояснил крымский религиовед Николай Кузьмин. – Это орган, не предусмотренный уставом, и никакие решения он принимать не может. В решении Синода прямым текстом сказано, что совещание собирается для обсуждения проблем церковной жизни. Не сложно понять, что сейчас в УПЦ проблем действительно много, в том числе внутренние разногласия. По-разному будут относиться миряне, иерархи, священники к происходящим событиям в стране, и внутренний раскол присутствует».

Решение Синода этот раскол не демонстрирует, а проблемы должно высветить предстоящее совещание. Обратиться с просьбой об автокефалии по итогам совещания не правомочно – такое решение принимается только Собором УПЦ, хотя у него таких полномочий нет. В обязанности Собора входит сохранение канонического единства с Русской православной церковью, и только Собор может менять устав УПЦ, где, опять же, говорится о единстве с РПЦ.

«Это действительно говорит о наличии проблем внутри УПЦ, что неизбежно. Возможно, что выбрана именно такая форма – совещание, чтобы потянуть время, – предположил Кузьмин. – Мы тоже должны понимать, что УПЦ сейчас находится под серьезным давлением. И судьба самой церкви и предстоятеля Онуфрия тяжела, они не свободны в своих решениях».

По понятным причинам, участие Крымской и Симферопольской епархии в этом совещании невозможно, и, как считает эксперт, высказывать свою позицию в публичном поле крымскому духовенству не стоит, поскольку само совещание не нацелено на принятие какого-либо решения.

Иной точки зрения придерживается крымский политолог Андрей Никифоров. По его словам, Крымская епархия может заявить о несогласии с автокефалией УПЦ.

«Церковь – это не только священнослужители, но и прихожане. И на Руси сам приход избирал и даже изгонял священников. Не думаю, что сейчас его нужно возвращать, но помнить следует, – подчеркнул Никифоров. – Что касается Украинской православной церкви, то в актуальных условиях она вряд ли руководствуется тем, ради чего рукополагали духовенство. Тут надо осторожно подбирать слова, поскольку все не просто, и осуждать священников не наша задача, у них судья более строгий. Хорошо бы об этом помнить, как и о том огромном количестве священнослужителей, которые за свои убеждения принимали и муки, и смерть. Думаю, что на Украине сейчас все именно так и выглядит. Но, тем не менее, это не значит, что под давлением нужно принимать богомерзкие решения. Уверен, что православный Крым не примет никакого раскола церкви, как и верующие на других освобожденных территориях. Мы видим, что идея раскола, которой сумели противостоять в 90-е годы, во время гастролей президента Порошенко с томосом об автокефалии, продолжает испытывать единство церкви».

Такую же позицию занял политолог Сергей Киселев. Он уверен, что публичное заявление духовенства необходимо для крымской паствы.

«Трудно говорить, чем это все закончится, но чаще всего церковь идет на поводу у государства», – заключил Киселев.