Украинствующих отщепенцев призвали не глумиться над крымско-татарскими символами

Использование крымско-татарского флага украинскими националистами бросает тень на весь народ и создает предпосылки для негативного отношения к крымским татарам в Крыму.

В этом и есть конечная цель подобных действий, завил в эфире «Крым 24» первый зампредседателя Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Альберт Куршутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь крымско-татарский народ, который проживает в Крыму, все оценивают это негативно. Первое, использовать крымских татар для решения своих каких-то подлых политических задач, недопустимо. Второе, какие-то люди, используя крымско-татарский флаг, причём на однозначно негативных мероприятиях, пытаются в общем-то бросить тень на весь народ, который к этому не имеет никакого отношения. К примеру, обернуть флагом опоры электропередач, которые были взорваны, там на иностранную технику повесить, использовать сейчас в Киеве. Мы видим, что это вообще ни к чему, и не имеет никакого отношения к крымским татарам. Люди, которые его держат, тоже к этому не имеют никакого отношения. То есть, соответственно, для чего это делается? Для того, чтобы создать какую-то негативную информационную историю, причём нацеленную на тех крымских татар, которые проживают в Крыму, всех людей настроить против крымских татар, выставить их в плохом свете, – считает Куршутов. – Поэтому все эти цели и задачи – они абсолютно прозрачные, и обычному человеку они тоже понятны. Соответственно, мы от лица крымских татар и от общественных организаций и съездов депутатов муниципальных образований обращались с заявлениями, что люди, которые находятся не в Крыму, находятся на территории Украины используют крымско-татарский флаг, используют название народа и т.д. не имеют отношения к крымским татарам, они не представляют крымских татар, они не отображают те идеи и мысли, с которыми живет крымско-татарский народ у себя на Родине».

Зампредседателя Госкомнаца Руслан Якубов добавил, что это не первая провокация с символами крымских татар.

«Конечно, это очередная провокация — это верх цинизма, когда уже ущемляют права верующих людей и ещё приплели наш национальный символ. Я считаю, что это очередная провокация, аналогичная попыткам в 2015 году создать некий батальон и назвать его именем нашего достойного лидера Номана Челебиджихана, – подчеркнул он. – Как создать какие-то фейковые движения в соцсетях и назвать их уже давно известным крымско-татарским ансамблем «Атеш» («Огонь»). Я уверен, что на Крым и на крымчан это никак не повлияет, потому что наши люди уже за эти 9 лет научились отличать ложь от правды. И наш национальный флаг был, есть и будет подниматься на наших мероприятиях, там, где участвует спортсмены, у себя на Родине уже в российском Крыму».

Накануне в соцсетях растиражировалось фото солдат ВСУ с крымско-татарским флагом на памятнике воинам-афганцам в городе Часов Яр недалеко от Артёмовска. До этого девушка развернула крымско-татарский флаг на акции против Украинской православной церкви в Киеве.