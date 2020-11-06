Украину будут доедать с потрохами – Лукаш о выборах в США

06.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вне зависимости от того, кто станет президентом США, Украину продолжат грабить и разрывать на части, а жизнь «незалежной» будет становиться всё хуже.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Независимо от того, кто из кандидатов в президенты в США победит, нас, как страну, будут доедать с потрохами в любом случае. Потому что вопрос не в президенте США, а в курсе, выбранном руководством Украины.

Те, кого мы называем соросятней, в основном имеют прописку в Демократической партии США, то есть Байден. И вот, они проиграли на президентских выборах, и президентом стал республиканец Трамп. Но изменилось ли что-то на Украине для украинцев? Куда-то исчез десант соросят или их финансирование? Нет. Исчезли накаты и горы требований к украинскому парламенту, истеблишменту, и облизывание на украинское имущество? Нет.

Так что конкретно для вас, для меня, для каждого из нас, дал Трамп? Совершенно ничего, мы здесь не почувствовали никаких изменений. Мы испытывали к нему лёгкую симпатию, радовались победе, а толку? А Байден сейчас придёт, и опять ничего не изменится», – сказала Лукаш.

Она подчеркнула, что до тех пор, пока руководство Украины будет следовать политике политического холуйства перед Западом, в этой стране ничего не изменится в лучшую сторону.

«Те, кто осуществляет над нами кураторство, от этого не изменятся. Украинское общество не почувствует особых изменений, потому что президент Украины и его команда считают источником своей легитимности вашингтонский обком. Независимо от того, кто будет там находится. А вашингтонский обком представлен на Украине партией демократов уже много лет назад.

И независимо от того, что произойдёт в Америке, с учётом выбора руководством Украины позиций политического холуйства, нам лучше не будет. А хуже я очевидно прогнозирую, но это хуже связано не с выборами в США», – добавила юрист.