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Украину будут разбирать на органы. Чего не заметили в выступлении Путина?
Руководство Российской Федерации планирует решать демографические проблемы своей страны за счет украинского населения.
Об этом на своей странице в Facebook пишет одесский журналист, редактор интернет-издания “Таймер” Юрий Ткачев.
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“Очень важную штуку сказал Путин во время пресс-конференции, как-то её упустили: преодолевать последствия демографической ямы 90-х, в т.ч. сокращене числа женщин детородного возраста, будут за счёт “импорта” соотечественников из-за рубежа. При этом в контексте российско-украинских отношений и Донбасса. То есть, кремлёвский ответ на украинский вопрос: Украина должна стать в первую очередь “донором” населения для России”, – подчеркивает журналист.
Он добавил, что в похожем ключе рассматривают Украину в ЕС, где за счет украинцев хотят решить демографические проблемы стран “Новой Европы” вроде Польши.
“Проще говоря, Украину решено сдать на органы, и по этому поводу за рубежом, кажется, наблюдается консенсус. Мнение самих граждан Украины в этом смысле значения почти не имеет. Доктор сказал в морг – значит в морг”, – резюмирует Ткачев.
Метки: Владимир Путин, Юрий Ткачев
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