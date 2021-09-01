Украину будут разыгрывать в атомной афере

01.09.2021 22:46 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Американская гастроль Зеленского – это очередное дно, которое пробил шестой украинский президент. Зе пытается показать украинскому населению, что является уважаемой и договороспособной фигурой для американского политикума, что с его «лёгкой» руки Украина получит мощную американскую поддержку: финансовую, военную, энергетическую, политическую.

Но при всём пафосе «слуги» – играть «умного» президента у него получается плохо. Потому что все бумаги, которые он подписывает, до мелочей продуманы американцами, и, в первую очередь, отвечают интересам Америки и никак не Украины, как бы «красиво» ни преподносили Зе-вояж украинские СМИ.

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Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Зе настолько заигрался в тезисы про «борьбу с Россией», что вышел за все рамки дипломатической культуры. Его реплика про «самый грязный газ в мире» – апогей самодурства. Как отметил Сергей Лавров, «не от большого ума». Так и хочется сказать Зеленскому: «Не плюй, мальчишка, в колодец, из которого ещё придётся напиться». Ведь, пока он важничает перед американскими хозяевами, в вверенной ему стране под угрозой срыва – отопительный сезон. Ведь из-за рекордного подорожания «голубого топлива» в Европе (что непременно отразится и на Украине), баснословных долгов населения – «незалежная» рискует остаться без газа. А украинцев, тем временем, всячески готовят к очередному этапу тарифного геноцида.

Очень горд Зе за подписанный меморандум между «Энергоатомом» и Westinghouse, предусматривающий строительство пяти энергоблоков на украинских атомных станциях, оценённое в 30 млрд долларов. Говорить о «возрождении атомной отрасли незалежной» (о чём громко заявляют украинские политики и СМИ), преждевременно. Потому что напрашивается вполне закономерный вопрос: кто оплатит сие удовольствие? Если Америка, то это будет означать, что США возьмут под атомную энергетику «незалежной» и продажу энергии в Европу. В таком случае, Украина станет буфером, где будут размещены экспериментальные блоки. И здесь стоит обратить внимание на вопрос безопасности: строительство энергоблоков по новой технологии – это некий эксперимент. Готовы ли украинцы к «играм» с атомом?..

А «поиграть», всё-таки, придётся. Ведь важно отметить, что Westinghouse специализируется на поставках топлива для атомных реакторов (из-за прошедшей ранее процедуры банкротства), но не на строительстве блоков. В случае малейшей ошибки может произойти непоправимое. Однако даже сейчас атомная энергетика «незалежной» находится на пороховой бочке. Во-первых, пока ещё работающие блоки построены в советское время, а сроки их эксплуатации постоянно продлевают, хотя по факту они давно подошли к своему логическому завершению.

Во-вторых, уже несколько лет Украина закупает ядерное топливо у той самой компании Westinghouse, вместе с которой планируют строить 5 блоков. Для реакторов советского типа американское топливо не подходит, из-за чего на украинских АЭС неоднократно возникали проблемы – значительные повреждения тепловыделяющих сборок. При всё этом украинские политики в угоду своим интересам, проявляют полнейшую халатность в вопросах ядерной безопасности.

Westinghouse облюбовал украинский рынок с 2010 года. В 2021 году он поставит для АЭС Украины девять партий топлива, а в 2022 году – семь. За всё время сотрудничества с «незалежной» Westinghouse поставил 1,626 тыс. тепловыделяющих сборок (ТВС) для АЭС. Эти цифры в очередной раз демонстрируют, что Украина превратилась в рынок сбыта.

Возможен и коррупционный сценарий развязки американской истории по строительству атомных блоков: меморандум мог быть подписан для легитимизации выделения из «дырявого» украинского бюджета «нужной» суммы. В итоге эти деньги, как всегда, осядут в карманах оккупационных украинских политиков и их американских «партнёров». О том, как делать бизнес на украинских предприятиях, хорошо известно Джо Байдену и его сыну Хантеру, проворачивающим масштабные коррупционные схемы в частной газодобывающей группе «Бурисма».

Бумаг в первый день визита Зе в Америку подписано достаточно. Стоит обратить внимание и на Меморандум о взаимопонимании, подписанный министром экономики Украины с и. о. Экспортно-импортного банка. Зе-делегация трактует документ так: «Меморандум направлен на реализацию заинтересованности Украины и США в наращивании экономического сотрудничества (в частности торговли товарами и услугами) путем финансирования американского экспорта в Украину из федерального бюджета США». То есть об экспорте из Украины речь не ведётся. Америка упрощает для себя ввоз товаров в «незалежную», таким образом, возвращая Украину в эпоху «ножек Буша».

Всё, что Зе красиво преподносит населению Украины как его американские победы, – это яркий фантик, за который украинцы будут расплачиваться собственным здоровьем, комфортом, деньгами (а вернее, – безденежьем) и, даже, жизнью.