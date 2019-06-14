14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Пропаганда, СМИ, Украина, Финансы
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Украину будут рекламировать на африканском телевидении

Государственное предприятие “Центр защиты информационного пространства Украины” заказало услуги по созданию и распространению рекламы в ведущих средствах массовой информации Африки, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующая информация содержится на сайте Рrozorro.

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По информации на странице тендера, услуги по созданию и распространению информационных продуктов (размещение и демонстрации информации) в ведущих средствах массовой информации Африки (на телевидении) был объявлен еще 25 октября прошлого года.

Победителем стало ООО Евромедиа Компани, которое предложила цену в 1,7 млн грн. Срок выполнения работ истек еще 31 декабря 2018 года.

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