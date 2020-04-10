«Украину дободали и склонили к обмену» – омбудсмен ЛНР

10.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

До Пасхи между республиками Донбасса и Украиной произойдет обмен задержанными лицами.

Об этом пишут «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики договорились об обмене удерживаемыми лицами, который должен состояться до Пасхи, 19 апреля. В ДНР рассчитывают передать Киеву 8 человек и вернуть 10 своих, в ЛНР — 11 и 8 соответственно», – отмечается в публикации

Тем не менее, стороны по-прежнему не могут реализовать формулу «всех на всех», которая прописана в Минских соглашениях.

«Удалось достичь договоренности в рамках протокола, зафиксированного 11 марта контактной группой в Минске. Бодались, бодались и смогли в итоге склонить Украину к реализации тех решений. Сейчас работаем по принципу «всех установленных на всех установленных», – рассказала газете уполномоченный по правам человека ЛНР Ольга Кобцева.

В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе на переговорах в Минске, советник главы республики Родион Мирошник уточнил, что стороны решили не устраивать процесс во время праздника Пасхи, а потому люди вернутся домой до следующих выходных – обмен должен произойти до 17 апреля.

«Это итог достаточно планомерной работы. На фоне отсутствия договоренностей по всем остальным направлениям это, наверное, тот пункт, который Украине сложно имитировать. 11 марта планы обмена были масштабнее, но украинская сторона и так долго проводила процесс подтверждения лиц, поэтому пришлось согласиться на меньшее», – сказал Мирошник.