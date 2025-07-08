Украину доведут до бунта, атаманщины, военной хунты и краха бандеровщины – Арестович

Анатолий Лапин.  
08.07.2025 09:51
  (Мск) , Киев
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Беспорядки, Война, Дзен, Украина


После тупика в войне на Украине начнется реваншистская атаманщина и хунта, которая не сможет удержать власть из-за краха идеологического проекта и отсутствия денег.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После тупика в войне на Украине начнется реваншистская атаманщина и хунта, которая не сможет...

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«В любом случае война должна зайти в полный тупик. Реальный сценарий в Украине, скорее, другой. Реальный сценарий такой, что таки, да, Украину добьют до внутреннего бунта, произойдет какой-то коллапс, слом, атаманщина, а потом придет энергичный правитель какой-нибудь или хунта военная. Она попытается поправить на реваншистских лозунгах годик-другой, перестанет выплачивать пособия пенсионерам и соцвыплаты, потому что денег у них не будет, и никто им не даст, Европа и Запад не оплатят военную хунту, и рухнет под давлением неспособности обеспечить соцвыплаты

Вот тогда эта бандеровщина потерпит идеологический крах, и возникнет запрос на какой-то другой проект. Сколько к этому времени будет Украин – это еще очень большой вопрос», – заявил Арестович.

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