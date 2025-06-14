«Украину еще больше невзлюбили»: в Киеве разочарованы председательством Польши в ЕС
Полгода председательства Польши в Евросоюзе не оправдали надежд Украины на ускоренную евроинтеграцию.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас буквально через две недели завершается польское председательствование в Европейском Союзе, которое длилось шесть месяцев, и которое должно было стать венцом украинской евроинтеграции. У нас был расчет на то, что Польша поспособствует более ускоренному вступлению Украины в ЕС.
Но польские выборы и жесткая конкуренция между правыми и либералами, мне кажется, смешали эти карты. И польское председательствование в ЕС не стало каким-то серьезным допингом, драйвером украинского продвижения внутри Европейский Союз», – сказал Бортник.
Он пожаловался, что за последние полгода период антиукраинские настроение в ЕС только усилились.
«Более того, мы видим, [Польша] только усилила некоторые антиукраинские тенденции и настроения политические внутри Европейского Союза», – сокрушается политолог.
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