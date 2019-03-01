Украину готовят к агрессии против России

01.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Новый репрессивный в отношении русских закон «О языках», который, как ожидается, будет принят Верховной Радой в ближайшее время, – один из элементов кампании по подготовке населения Украины к агрессии против России.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Происходящее на Украине – не случайность. Когда наши оппоненты говорят, что этот закон против русского языка вводится якобы исключительно по соображениям мобилизации электората Порошенко, Тимошенко и так далее… Речь идёт о тех же процессах, которые мы наблюдали и продолжаем наблюдать в странах Балтии. Это политика апартеида против русских, против тех, кто, будучи гражданином Украины, считает себя русским, смотрит на Россию и связывает своё будущее с восстановлением добрососедских отношений между Россией и Украиной», – отметил он.

«Цель и задачи (украинского правительства и его американских кураторов – прим. ред.) сделать русских изгоями, людьми второго сорта, и, в конечном итоге, – лишение гражданства, политических прав и других атрибутов, которые присущи любой нормальной, демократической стране. Украина – это не демократическая страна.

Цель и задача – создание из Украины антироссийского тарана, санитарного кордона, сделать так, чтобы Украина превратилась в Польшу 1923-1930 годов», – считает российский эксперт.

«Украину готовят к войне с Россией. Для этого надо подавлять любые русскоязычные организации, подавлять историческую память, делать из украинского общества злобную, агрессивную массу, которая будет воспринимать агрессивные лозунги коллаборантов – это украинские националисты и прямые пособники Гитлера.

Уничтожать несогласных внутри собственной страны, готовить агрессию против России. Это не просто опасная политика. Это политика фашизации Украины, попытка сделать из Украины фашистское государство», – рассуждает Коротченко.