Украину готовят к непризнанию выборов

18.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Манипуляции с социологическими исследованиями рейтинга действующего президента Украины Петра Порошенко ничем хорошим для его предвыборной кампании не закончатся.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле речь не о выборах сейчас идёт, а о том, что готовят общество к тому, что выборы могут быть не признаны. Потому что этот социологический замес – когда три компании, в одной социологической компании сокращается до четырёх процентов, вторая говорит семь процентов, третья – около десяти, и это всё вместе подаётся как единая информация. Это на сегодняшний день говорит о том, что ломается полярность, потому что обычно по социологии данные консолидированы. Сейчас готовят к тому, что кто-то может не признать, кто-то может признать, что социология фальсифицирует, как доктор, которого просят выписать другой рецепт.

Они могут фальсифицировать данные, всё, что угодно говорить о социологах, но наступает момент, когда идёт политическая кампания и тихонько подходят: «Женя, забудь всё, что мы говорили о тебе, скажи мне правду». Но дело в том, что всегда есть правда, есть когда пытаются манипулировать социологическими данными – никогда это на здоровье не было, прежде всего, тем, кто это организовывает», – рассказал эксперт.

«Его бы [Порошенко] уже давно все списали, но так, как он работает, ни один из кандидатов в президенты не работал, это я точно могу сказать, он фанатично за это бьётся. Но обстоятельства сейчас таковы, что даже на Западе Украины он проигрывает своим основным конкурентам. Я не вижу основания, чтобы за две недели преодолевался разрыв в двадцать процентов по второму туру», – добавил Копатько.