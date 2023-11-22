Украину готовят к обороне: Запад навязал Зеленскому концепцию Залужного – Бондаренко

Анатолий Лапин.  
22.11.2023 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Анонсированная накануне министром обороны ФРГ Борисом Писториусом во время визита в Киев передача четырех систем ПВО IRIS-T говорит о том, что Украину принуждают отказаться от идеи «контрнаступа» и перейти к обороне.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Анонсированная накануне министром обороны ФРГ Борисом Писториусом во время визита в Киев передача четырех...

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«Нам дадут системы ПВО и снаряды. То есть, реально нас нацеливают не на наступательные, а на оборонительные вооружения, то есть, нам обещают оборонительные вооружения, то есть, нас подталкивают к тому, что мы должны перейти к обороне, а не к наступлению. Это то, о чем говорит Залужный практически.

То есть, концепция Залужного начинает доминировать над концепцией Зеленского. Зеленского начинают склонять к тому, что он тоже должен принять именно это решение, контрнаступление провалилось… В данной ситуации забудьте о контрнаступлении, переходите к обороне, – так можно расшифровать», – заявил Бондаренко.

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