Украину готовят к «остаточно прощавай» – всему

19.08.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине действует «ликвидационная комиссия» в лице нового президента и избранного недавно парламента.

Идеи, которые звучат из кабинетов власти, свидетельствуют о том, что «с молотка» в стране пустят стратегические предприятия и землю.

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Об этом в эфире интернет-канала «Союз блогеров Украины» заявил лидер «Союза Левых Сил» Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Получив такой высокий уровень доверия к новому президенту, который является ставленником олигархических кругов, они в конце концов добрались до земли.

Подготовка к продаже украинской земли идет семимильными шагами.

Подготовка к распродаже эффективной собственности, например, как железная дорога, идет семимильными шагами…

Под руководством так называемого нового президента, на самом деле, слуги Коломойского, готовится окончательная распродажа Украины.

Ликвидационная комиссия на марше, они действуют по уничтожению тотальному.

Порошенко хорошо подготовил почву для того, что они сейчас реализуют», – заявил Волга.