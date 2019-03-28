Украину готовят к победе Порошенко

28.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Если в результате фальсификаций на Украине будет объявлено о победе Петра Порошенко, его конкуренты соберут Майдан в Киеве, однако протесты вряд ли примут масштаб 2014 года.

Об этом в ходе конференции заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может ли быть Майдан? Мне уже приходилось отвечать, я технологию знаю доподлинно. Да, будет имитация Майдана, а такого Майдана, как у нас, который привёл к госперевороту, естественно, не будет. Потому что нет ресурсов на это, нет заказчика, нет серьёзного организатора. То есть пошумят и пошумят, на этом дело закончится.

И перед Порошенко встанет главная задача: как же всё-таки убедить народ в том, что он у Зеленского выиграет законно? Здесь уже сейчас идут технологии, что, оказывается, Зеленский ни в чём не разбирается, оказывается, когда с Путиным воюешь, с Россией, надо твёрдого человека иметь и так далее. Уже сейчас идёт обработка общественного мнения в этом ракурсе. Аргументы, конечно, доброго слова не стоят, если их по серьёзному разбирать, потому что тот опыт, который стоит за Порошенко, лучше бы он тем опытом не обладал», – заявил Азаров.