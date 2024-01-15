Украину готовят к полной «смене караула» весной – эксперт

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Пик политической нестабильности на Украине придется на весну этого года. В это время недовольство президентом Владимиром Зеленским достигнет верхней точки, а проблема с финансированием, в том числе военных, подстегнет этот процесс.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что пик – март-апрель-май, когда мы увидим момент истины. Ну, почему переворот, переворот – это нечто насильственное, а все возможно: возможно переформатирование в Верховной раде, реструктуризация власти – я бы это называл. Как знать – возникают вопросы по плачевному положению дел с финансами, задержка у военных – это же тоже может привести к брожению в армии со всеми вытекающими. Мы в той ситуации, когда что-то планировать дальше двух-трех недель невозможно по определению, поскольку события набирают динамику, ситуация меняется… Заявления того же представителя «Голоса», который говорит о том, что Зеленский политически умер. Я не думаю, что это такой ляп и импровизация – наверняка, смена караула готовится», – заявил Золотарев.