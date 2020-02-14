Украину готовят к поставкам воды в Крым – Луценко

14.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

«Безголовые депутаты «Слуги народа» планируют постепенно, как с имплементацией формулы Штайнмайера, дать украинцам свыкнуться с тем, что Киев начнёт продавать в Крым воду.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство хочет продать землю, а безголовые депутаты от «Слуги народа» хотят продать воду в Крым. Вот, у них сейчас две фишки – земля и вода», – заявил Луценко.

«Не, они приняли решение ни в коем случае [не продавать воду в Крым]», – отметил ведущий Матвей Ганапольский.

«Вы же каждый день следите за информацией. Вспомните, три месяца тому назад мы слышали о формуле Штайнмайера, а потом что нет, это случайно, это было частное мнение, мы на неё не пойдём. А теперь уже спикер прямо говорит: весной мы должны имплементировать формулу Штайнмайера. Нас просто приучают, нас зондируют. Мы не готовы продать воду в Крым? Сейчас мы все понимаем, что это национальная измена в условиях воюющей страны. Посмотрим, через два месяца будет новый заход, через три месяца – четвёртый, а потом, когда мы перестанем протестовать, они на это пойдут», – рассказал экс-генпрокурор.