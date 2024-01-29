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Британские спецслужбы готовят Украину у сдаче и переходу в партизанскую войну.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал публицист и обозреватель Александр Роджерс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что последние президентские указы на Украине как призваны отвлечь внимание от различных «зрад» внутри страны, так и носят другую задачу. Например, законопроект о признании части территорий РФ исконно украинскими должен легитимизовать там диверсионную деятельность.

«Теперь всякие террористы типа Буданова будут искать дурачков, которые обижены жизнью, обижены природой, обещать им деньги, втирать в уши, что «ты украинец по происхождению», промывать им мозги и провоцировать на теракты. На этих территориях будут искать людей, которые подвержены внешним воздействиям, пропаганде или просто хотят денег, и пытаться их провоцировать на совершение террористических актов и диверсий. Это как раз британская закладка, скорее всего, это в стиле британцев. Если они проигрывают войну, то создают закладку для того, чтобы потом перевести противостояние в партизанскую войну, какие-то диверсионные действия», – отметил Роджерс.

По его словам, британские спецслужбы уже готовятся к тому, что Украина потерпит поражение. Уже идут разговоры, чтобы перенести столицу во Львов, поскольку рассматривается возможность сдачи Киева.

«И, соответственно, из Львова управлять тем самым сопротивлением дальше. На той территории, которая ещё контролируется Украиной, создаются закладки для последующей террористической деятельности. В том числе остаются всякие мелкие чиновники на должностях, всевозможные заместители, которые будут вредить и передавать информацию. Власть сменится, руководящие должности займут новые люди, а люди среднего звена обеспечения останутся на местах. И будут работать на Украину в качестве шпионов и диверсантов», – считает Роджерс.

Он подчеркнул, что программа подготовки бандеровского подполья действует уже не один год.

«На старых территориях это будет сделать гораздо сложнее, чем на тех, что сейчас контролирует Киев. Это уже закладывается на несколько лет. На самом деле, программа по внедрению идеологических индоктринированных бандеровцев закладывалась ещё в 2015 году. Они уже тогда думали о том, что возможна потеря Харькова, потеря других территорий. Они уже внедряли кадры с Западной Украины преимущественно, которые потом останутся: Украина уйдёт, а украинцы – останутся. Это известная тактика. Ее использовали и троцкисты в разных странах, и бандеровцы тоже. И эти, и другие, что характерно, сотрудничали с нацистами», – подчеркнул эксперт.