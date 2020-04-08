Украину и Белоруссию – за борт: Польский журналист предложил Москве использовать «Междуморье» на пару с Варшавой

08.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Проект «Междуморье» может стать той необходимой для Москвы серой зоной между ЕС, НАТО и Россией, вопрос только, сохранится ли целостность Украины и Белоруссии при таком сценарии.

Об этом в эфире канала «День ТВ» заявил польский журналист и политолог Якуб Корейба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В наших отношениях сегодня складывается парадоксальная ситуация, потому что уже почти тридцать лет никакой материальной почвы для конфликта нет, никаких реальных проблем в наших отношениях не существует. И в то же время риторика восприятия друг друга очень отрицательная… посмотрите даже, что ваши и наши СМИ пишут друг про друга. То есть, в материальном плане всё нормально и всё спокойно, и в это же время вся надстройка работает, как будто у нас какой-то конфликт», – отметил Корейба.

«В плане экономики, до санкций, действительно, бюджет и России, и Польши очень серьёзно пополнялся за счёт взаимной торговли», – отметил ведущий канала Владислав Шурыгин.

«Безусловно! Территориальных проблем нет, проблем меньшинства, как у вас на Украине или в балтийских странах, нет, проблемы какой-то дискриминации тоже нет. То есть, я не вижу почву для конфликта. И в это время, не буду говорить за российский политический класс, скажу за наших политиков: они зарабатывают очки на антироссийских высказываниях, потому что они не видят смысла говорить про Россию хорошо.

Ведь все эти плохие вещи, например, про войну, 1939 год и так далее, этого всего можно было бы и не поднимать, можно было бы это оставить историкам, а на политическом уровне – либо об этом вообще не говорить, либо говорить в другом ключе, что делалось, в том числе, когда у нас была другая власть.

А сейчас этим людям по каким-то им известным причинам это выгодно. И, на мой взгляд, это результат того, что Россия не предлагает никакого альтернативного проекта, не предлагает ничего такого, ради чего можно было бы вести себя по отношению к России конструктивно.

И остаётся использовать Россию как внешнего врага для отвлечения внимания людей от внутренних проблем, это очень старая технология, и наши политики думают: почему бы не Россия, раз всё равно ничего хорошего не произойдёт, давайте будем использовать Россию в таком качестве», – рассказал польский эксперт.

«А что нас объединяет, русских и поляков, есть что-то общее, что проглядывается сквозь нас?» – спросил Шурыгин.

«Во-первых, нас объединяют общие угрозы. Даже если мы не найдём ничего хорошего, что нас объединяет, то нас объединяет много чего плохого. Для меня кризис Западной цивилизации, так, как я её понимаю, очевиден. Ни Америка, ни Европа, ни коллективный Запад в целом не дают уже ответы на то, как мы должны жить в XXI веке.

С одной стороны, очевидно, что всем этим должны заниматься, с другой – парадоксальным образом в Польше никто этим не занимался 30 лет, потому что все верили, что наше будущее – этот ЕС и НАТО, что они решат абсолютно все наши проблемы. И сейчас, когда оказывается, что ЕС создаёт больше проблем, чем их решает, люди не понимают, во что им верить.

Мы можем говорить о том, что европейские институты не работают, что европейская экономика не растёт, что у ЕС нет инструментов и желания решения проблем именно в масштабах Европы, и в это время все начинают решать свои национальные проблемы, что приводит, например, к брекзиту. И ни у кого в сегодняшнем Евросоюзе нет идеи, как выйти из этого кризиса.

Это китайская проблема, это проблема мусульманского экстремизма, который присутствует внутри Европы, это проблема Африки, которая рано или поздно тронется с места.

И в этом плане нам надо понимать, кто мы, какие наши ценности и что, если мы не объединимся, если мы не будем искать общее, то придут другие люди, у которых не будет никаких сомнений, они просто решат свои проблемы за наш счёт», – считает Корейба.

При этом, говоря о долгосрочных перспективах, по его мнению, в сосуществовании внешнеполитической стратегии России и проекта «Междуморье» нет никаких противоречий.

«Вопрос в названиях и определениях, потому что я считаю, что наши проекты абсолютно совместимы. То, что у нас называется проектом «Междуморье», то есть, Балтика, Чёрное с придатком, возможно, Адриатического моря, то есть, Хорватия – оно не противоречит российской стратегии. Ведь, насколько я понимаю, то, что нужно вам – это некая буферная зона между вашей зоной влияния в Восточной Европе, то есть, территория РФ как сердцевина, потом постсоветское пространство как внешняя империя и потом – некая серая зона между НАТО и ЕС и, собственно, российской зоной влияния.

Вот это «Междуморье», оно и может быть такой серой зоной, потому что я не исключаю, что по мере наращивания конфликтности внутри ЕС, мы станем опять-таки некой внешней периферией для ЕС. Если мы не договоримся с Германией, то мы будем от этого Евросоюза уходить. Очень подобный процесс возможен и в случае с НАТО.

И тогда создаётся некое пространство, которым надо как-то управлять, где нужен какой-то лидер, но который не может принадлежать ни к одному, ни к другому блоку. А это вполне удовлетворяет наши амбиции, и, как мне кажется, тоже вписывается в ваше видение геополитики в регионе», – отметил польский политолог.

«Вопрос только в том, насколько в таком случае возможно сохранение территориальной целостности Белоруссии и Украины, и Молдавии в нынешнем виде. Вот это – открытый вопрос», – добавил Корейба.