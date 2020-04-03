Украину использовали для демонстрации «европейской солидарности» против Белоруссии

03.04.2020, Киев, Игорь Петров

Присоединение Украины к санкциям ЕС против Белоруссии, очевидно, объясняется требованием европейских структур, которым было нужно, чтобы к санкциям присоединилась страна-сосед Белоруссии.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива».

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«Санкции ЕС против Белоруссии работают уже долго, они автоматически продлеваются, к ним все привыкли. Украина могла не присоединяться к санкциям, но, очевидно, кто-то посоветовал это сделать. Кто-то из Совета Европы. Сделать, чтобы таким образом, еще раз продемонстрировать свою лояльность, так сказать, преданность европейскому выбору. А наши согласились.

К санкциям присоединились несколько стран, которые не являются членами ЕС и начали переговоры о вступлении – Республика Северная Македония, Черногория, Албания и др. Ну, и нас «подписали», очевидно. Возможно, Украину выбрали по формальному признаку – нужна была страна-сосед ЕС.

Почему Украина согласилась? Потому что у страны нет суверенной внешней политики, которая предполагает следование собственным государственным интересам даже под давлением важных партнеров, предполагает умение сформулировать и отстаивать свои собственные интересы перед такими партнерами, которые выдвигают требования, по сути противоречащие нашим национальным интересам.

Белоруссия – наш сосед, единственный сосед, с которым мы до последнего момента поддерживали ровные, добрососедские отношения. Но я не думаю, что со стороны Минска будет какая-то реакция – сейчас не такое время, чтобы обращать на это внимание. Кроме того, я надеюсь, что это останется на уровне деклараций с нашей стороны. Каких-то серьезных торгово-экономических последствий этот шаг иметь не будет», – рассуждает Павел Рудяков.

О том, что Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии, которые ввёл Европейский союз ещё в 2004 году, стало известно после публикации на официальном сайте ЕС.

«Совет ЕС продлил ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года. Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации Босния и Герцеговина, страны EFTA (Европейской зоны свободной торговли) Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению», — сказано в документе.

Санкции предусматривают запрет на поставки оружия в Белоруссию, заморозку активов в европейских банках, а также запрет на въезд в ЕС лиц, якобы причастных к исчезновению оппозиционных политиков и журналистов.