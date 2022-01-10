«Украину хотят поделить на части»: генерал ВСУ обвинил США

Новости Украины

Украина не должна верить обещаниям о помощи, которые раздают Соединенные Штаты.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-депутат парламентов СССР и Украины, генерал-лейтенант ВСУ в отставке и один из бывших руководителей националистического движения «Народный Рух Украины» Вилен Мартиросян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мартиросяна, делается это под покровительством и при информационной поддержки Запада, который во всем винит Россию.

«Сейчас, к сожалению, американцы думают только о себе. Липовые их выступления, липовое «мы это сделаем, это сделаем, будем помогать, на ноги поставим» и так далее. Я не верю этому. Не верю почему? Потому что так нельзя сегодня поступать. Сегодня надо искать пути не натравить. Они же специально это все делают для того, чтобы натравить друг против друга под маркой того, что во всем виноват Путин, Россия. Это тоже нечестно», – сказал генерал.

«Липовые подонки подготовленные, которые рвутся во что бы то ни стало принизить роль того-то или того-то, или же во что бы то ни стало нагнетать обстановку, чтобы отвлечь от всего, начинать именно в Украине. И они вынашивают такие планы, чтобы на четыре части разделить Украину. Фактически Украины не будет. И кто будет делить эти части? Не те, кто любит Украину, а те, кто имеют ворованные деньги, кто имеет уже хорошие условия, чтобы в нужный момент удрать», – заявил Мартиросян.

Отметим, что в 1991 году полк, которым командовал Мартиросян, отказался подчиняться Москве и переметнулся на сторону объявившей о своей независимости Украины. Впрочем, уже через несколько лет Мартиросян стал выступать за укрепление отношений с Россией и Белоруссией.