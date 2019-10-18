Украину хотят подороже продать США на фоне конфликта с Турцией

18.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Киеву следует объявить себя самым последовательным союзником Штатов на востоке и потребовать большей поддержки.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турция вступает в конфликт с Западом и объективно сближается с Россией. Безусловно, это не в наших интересах. Это лишний раз требует от нас гибкости. Мы должны принимать это во внимание. Это не означает, что нужно под кого-то ложиться или выполнять чьи-то ультиматумы, но гибкость нужна.

Если сейчас возникает напряжение в отношения между США и Турцией, наши политики должны сразу сигнализировать: «У нас более последовательная и принципиальная позиция – мы ваш последовательный союзник. Видите, что с Турцией. На востоке мы – ваш последовательный союзник, потому, если есть проблемы с Турцией, нужно усиливать поддержку Украины, несмотря на скандалы, которые сейчас происходят в Вашингтоне», – заявил Фесенко.