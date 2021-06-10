Украину хотят сделать «щитом европейской ПРО»

10.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна стать частью противоракетного щита Европейского союза и НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший секретарь Совбеза Украины, советник нескольких президентов страны Владимир Горбулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Горбулина, европейский щит должен заканчиваться на границах Украины и России.

«В 2002 году, будучи в США по приглашению министра обороны Рамсфелда, выступая в аппарате Агентства противоракетной обороны, я рассказал о возможностях, с учетом Украины, создания противоракетного щита от Украины до Соединенных Штатов. Тогда это было фантазией, но выслушали это с большим интересом. И тогда мы практически наметили путь к тому, чтобы помочь Соединенным Штатам с точки зрения обеспечения создания макетных вариантов ракет-мишеней, которые бы позволили США возможность противостоять любым ракетам, которые были разработаны в Советском Союзе.

Но по политическим мотивам в тот момент это сделать было невозможно. Я и сейчас придерживаюсь этого же мнения – противоракетный щит от любых возможных проявлений агрессии нужно завершить на восточной границе Украины. Это бы обеспечило спокойную жизнь и Европейскому союзу, который сейчас находится в определенном волнении. Я не говорю о наших ближайших соседях, к которым я отношусь с огромным уважением – это Эстония, Литва, Латвия и Польша», – заявил Горбулин.

Ранее украинские политики предложили, чтобы Украина стала острием третьей мировой войны.