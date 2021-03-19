Украину корежит: сорван план превращения Крыма в «черноморское побережье США»

19.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила республику Крым с семилетием вхождения в Россию и рассказала, какие крупные проекты планируется построить на полуострове в ближайшее время.

Об этом она заявила в ходе еженедельного брифинга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотела бы коснуться нашей внутренней повестки, которая имеет и международное измерение. 7 лет исполнилось воссоединению Крыма с Россией.

Сегодня мы отмечаем без преувеличения знаковое историческое событие. 18 марта 2014 года был подписан Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. Это стало справедливым и долгожданным решением и для крымчан, и для всех граждан нашей страны.

На референдуме 16 марта 2014 года жители Крыма самостоятельно и осознанно сделали выбор будущего своей малой родины, своих детей, последующих поколений. Это решение потребовало немалого мужества – мы хорошо помним, как направлялись в Крым «поезда дружбы», под завязку набитые молодчиками-националистами и оружием. Благодаря самоотверженности и ответственности крымчан мир и порядок были сохранены, а планы превращения полуострова в «черноморское побережье Соединенных Штатов» так и остались нереализованными», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что после этого были многочисленные попытки украинских властей всячески осложнить жизнь в Крыму и наказать целый народ. Однако, несмотря на все трудности, за минувшие годы удалось решить множество проблем, накопившихся на полуострове за годы украинской власти.

«Успешно реализуется Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2025 года». Реализованы такие мега-проекты, как «Крымский мост» (автомобильный и железнодорожный) – тот самый, которого, по словам Киева, нет. Моста, может, и нет, а движение по нему идет. Также построена автотрасса «Таврида» от Керчи до Севастополя. Модернизирован аэровокзальный комплекс Симферополя, принимающий сейчас ежедневно от 16 до 25 рейсов 17 авиакомпаний», – добавила дипломат.

«До 2025 года будет реализовано более 550 объектов, в том числе – развитие инфраструктуры Крымской железной дороги, реконструкция и строительство четырехполосных ответвлений от автотрассы «Таврида» к Южному берегу Крыма, обновление международного детского центра «Артек».

Будет обеспечено и надежное водоснабжение полуострова, несмотря на козни киевского режима. 16 марта сего года запущен водозабор «Бельбек» (50 тыс. кубометров воды в сутки), до конца года завершится строительство Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. В 2022 году планируется запустить две опреснительные установки, проектирование которых уже ведется», – рассказала Захарова.

Более того, по словам официального представителя МИД РФ, Западу становится всё сложнее держать остров в изоляции.

«Несмотря на продолжающиеся попытки изоляции Крыма, следовать этому курсу нашим оппонентам становится все сложнее. Неуклонно растет интерес зарубежных общественно-политических и деловых кругов к развитию взаимодействия с Крымом. Иностранные гости (а их число в 2020 году превысило 160 тыс. человек) лично оценили усилия российских властей в обеспечении многопланового развития полуострова, укреплении межконфессионального мира и защите прав проживающих там народов», – сказала представитель МИД.

«Как бы ни хотелось обратного нашим недоброжелателям, которых, как мы видим, корежит от темы Крыма, правда о реальном положении дел медленно, но верно пробивается сквозь стену лжи и цензуру в западных средствах массовой информации. Уже не единичны случаи, когда влиятельные иностранные политики выступают за международное признание Крыма частью России, за отмену антироссийских санкций», – резюмировала Захарова.