Украину могут поставить перед фактом договоренностей между Россией и США – киевский аналитик

В будущих переговорах между США и Россией по ряду вопросов Украина будет лишь одним из пунктов, проблему которого могут решить без участия представителей из Киева.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вполне возможно, что его поставят перед фактом. Это же для публики – ничего про Украину без Украины, а реально зачастую очень многие судьбоносные вещи для многих стран решаются без их участия. Давайте вспомним, как происходило в Мюнхене – чехов даже за стол не пустили, их поставили перед фактом. А с вокзала их везли то ли сотрудники гестапо… ну, в общем дали ясно понять, кто они. И здесь я не исключаю того, что тема ограничения стратегических вооружений, к которой Байден еще в молодые годы подписался, ездил в Советский Союз – вот тут он собаку съел. Возможно, это будет его прощальным аккордом, поскольку те сигналы, которые Кремль посылал Соединенным Штатам, Украина только в комплексе с другими вопросами глобальной безопасности», – полагает эксперт.

«То есть Россия будет себе выторговывать место среди вершителей судеб мира в этом новом многополярном мире, наверняка. Поэтому почему бы с президентом США не поговорить, а Зеленского поставить перед фактом. Будет упираться – есть денежные вопросы. Что, Украина сама решает свои экономические и финансовые вопросы? Нет. Украина решает вопросы производства боеприпасов и военной техники? Нет. Вот вам и инструменты, рычаги, с помощью которых можно иногда ударить по наглой дипломатии», – заявил Золотарев.