Новости Украины

Украина на протяжении всех 30 лет «незалежности» вела подрывную деятельность против СНГ и других проектов постсоветской интеграции. Тем не менее, Киев еще может вернуться в Содружество на правах прощённой «блудной сестры».

Об этом на конференции в Москве заявил глава отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский путь в СНГ – это не просто путь на выход, проявившийся в последние постмайданные годы и связанные с нетрадиционной ориентацией Киева, которую мы наблюдаем особенно в последние 8 лет. Нет, это последовательная подрывная работа на протяжении 30 лет против всех российских проектов постсоветской интеграции. Важно отметить, что тому имиджу бракоразводной организации (содружества – ред.) – и неудачность, и слабость проекта СНГ, во многом содружество обязано именно Украине», – рассказал эксперт.

«Украина выступала против придания содружеству статуса субъекта международного права. И действительно, Верховная рада в итоге заявила, что ратифицировала множество договоров, отметив, что есть приоритет международного права над ними. То есть, готовилась к будущей евроассоциации», – привёл пример Скориков.

Он также указал на полнейшую несостоятельность мифов о том, что СНГ до «оранжевой революции» было если не поддержкой украинской государственности, то приемлемой формой её сосуществования с постсоветскими республиками.

«Украина саботировала любую интеграцию в постсоветском пространстве и, более того, заложила мины, которые детонируют и без её участия. Например, опираясь на соответствующую статью устава, написанного под Украину, в 2009 году СНГ покинула Грузия», – подчеркнул эксперт.

«Всё это время мы видим, что Украина участвовала в инициированных Западом антироссийских интеграционных проектах на пространстве СНГ. Это и ГУАМ, созданный в 1997 году на полях Совета Европы Азербайджаном, Грузией, Молдовой, Украиной. Это и т.н. «боржомская декларация» Ющенко и Саакашвили 2005 года о создании Сообщества демократического выбора, это и Восточное партнёрство, куда подключили к членам ГУАМ ещё и Белоруссию с Арменией. Это и сама идея вступить в ВТО по отдельности, что сильно подорвало Зону свободной торговли в рамках Содружества, потому что все страны входили на разных условиях, что потом обернулось жуткими торговыми войнами. Ну и сейчас мы видим новое «ассоциированное трио» – Грузии, Украины и Молдовы, подписанное в этом году», – рассказал Скориков.

При этом он отметил, что все эти антироссийские интеграционные проекты не достигли никаких экономических, гуманитарных или энергетических успехов, поскольку предназначены были совсем для другого.

«Потому что суть их была не проевропейская, а скорее антиевропейская, они были направлены на раскол европейских постсоветских государств и призваны, прежде всего, сохранить доминирование США в Европе», – объяснил международник.

Также он напомнил, что сразу после майдана 2014 года Украина стала игнорировать заседания, отозвала своих представителей, заявила о процедуре выхода из СНГ, перестала платить взносы, за что исполком Содружества уже мог её исключить из состава, но «всё ждёт блудную сестру».

Однако спустя год «майданный угар угас» в пользу прагматики, и Украина участвовала на незначительном уровне на различных площадках, вплоть до начала президентской кампании перед выборами 2019 года, когда было объявлено не только о выходе из СНГ, но и о денонсации договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Эту антироссийскую предвыборную риторику экс-президента Петра Порошенко взял на вооружение и Владимир Зеленский. Так, Украина уже вышла из 50 соглашений меморандума, при этом негласное сотрудничество сохраняется, «потому что ничего взамен с «главным стратегическим партнёром Украины» Евросоюзом не создано».

Тем не менее, по словам эксперта, возможность у Украины вернуться в СНГ всё же есть.

«Вход «блудной сестре» в организацию не закрыт. Всё это можно обернуть вспять только при изменении всей политической конфигурации страны, это во-первых. Во-вторых, при успешном опыте реализации проектов, созданных на основе СНГ Россией – это Евразийском экономическом союзе и ОДКБ. И третье – если Россия на культурном треке подготовит почву под возможное будущее политическое переформатирование Украины. И в этих условиях тогда в дальнейшем возможно возвращение Украины в постсоветские интеграционные проекты», – заключил Скориков.