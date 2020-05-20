Украину может развалить что угодно – даже двойное гражданство

20.05.2020, Киев, Игорь Петров

Возможность иметь двойное гражданство поможет украинцам, живущим за рубежом, оставаться гражданами Украины.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА, заслуженный юрист Украины, генерал-лейтенант Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня много украинцев едут за границу. Европа очень боится притока из Африки и Азии. Она больше берет выходцев из Украины. Если человек, который живет в других странах, хочет остаться гражданином Украины, почему мы должны забирать украинский паспорт?», – недоумевает Москаль.

Народный депутат Украины VIII созыва, экс-наводчица в АТО Надежда Савченко считает, что двойное гражданство создаст ряд проблем, которые, в конечном итоге, приведут к уничтожению Украины как государства.

«На вопрос двойного гражданства сейчас часто смотрят однобоко. То, что я сейчас слышу, меня начинает пугать. Во-первых, это противоречит Конституции. Изменять какие-либо подходы без всеукраинского референдума, я считаю, невозможно.

Во-вторых, если говорить о тех подходах, которые сейчас есть, когда двойное гражданство выгодно украинцам, заробитчанам, т.е., упрощение работы в ЕС, стоит ли забирать при таких подходах украинский паспорт за то, что у них гражданство другой страны? Это первый вопрос, который, как я считаю, надо выносить на референдум.

Второй – если говорить о том, что гражданам других государств упрощать получение украинского гражданства по праву рождения их или их предков, то давайте разберемся – наши мигранты в Канаду, чем они отличаются от тех, кто во время СССР высланы в Сибирь и остались там осваивать целину? Они такие же украинцы по праву рождения. Как мы будем давать одним и не давать другим? Кто это будет решать?

Следующее – реституция. Мы возвращаем гражданство и возвращаем с ним – что именно? Если мы приглашаем граждан двух стран, меня интересует, какую страну они будут защищать при войне? Служить в ВС какой страны? Они будут выбирать президента Канады или Украины? Или России или Украины ?

У нас и так внешнее влияние – через политиков. Если мы сейчас создадим внешнее влияние через социум, то какое влияние граждане Канады или России будут создавать на территории Украины и на то, что будет происходить в государстве Украина?

Все это создаст полный коллапс. Создаст не то что правовую коллизию, а просто уничтожит Украину как государство», – заявила Савченко.