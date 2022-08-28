Украину на 30 лет парализовали портреты Дзержинского в кабинетах СБУ – львовский нацист

Большая трагедия, что в кабинетах начальства СБУ вместо портретов украинских «чекистов» из ОУН-УПА или УНР, долгие годы после распада Союза сохранялось наследие КГБ УССР.

Об этом в эфире YouTube-канала «Исландия» заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас произошло де-факто и де-юре перекрашивание КГБ УССР в СБУ, и оно не далеко ушло даже на уровне символики. Я припоминаю, что в 2014-2015-х годах, я тогда работал в СБУ, мне приходилось в кабинетах офицеров на уровне начальников управлений видеть портреты Феликса Дзержинского на рабочем столе. Это культовая личность для российских чекистов. Но у меня это не укладывается в голове. У украинских эсбистов должны быть свои герои.

Я не понимаю, почему там не было, например, портретов Николая Арсенича – начальника службы безопасности ОУН УПА, я не понимаю, почему там не было разведчиков, контрразведчиков армии УНР времён директории, почему там не было офицеров Западно-Украинской народной республики, которые специализировались в 1918-20-х годах по этой линии… И специалистам они хорошо известны но, к сожалению, широким массам – нет. И даже на уровне такого символизма я хочу сказать, что органичная связь с КГБ УССР парализовала полноценное развитие СБУ на 30 лет. И сейчас мы имеем дело с последствиями этого паралича», – объяснял Михальчишин.