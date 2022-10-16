Украину на год сделали «смотрящей» в МВФ. Плохая новость для адептов Хитрого плана

Новости Украины

Интересная новость пришла из-за океана. Министра финансов Украины Сергея Марченко избрали председателем Совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда на 2023 год.

«Это произошло впервые за 30 лет членства Украины в ВБ и МВФ», – похвалился находящийся сейчас в Вашингтоне киевский министр, добавив, что его новый статус позволит увеличить эффективность сотрудничества с международными финансовыми организациями.

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Отметим, что фоном к этому показательно единогласному назначению украинца в топ-менеджмент кровеносной системы мировой глобократии стали новости о выделении Киеву экстренного кредита почти в полмиллиарда долларов, о котором я уже писал в одной из предыдущих колонок.

Что важно – впервые Запад отказался политкорректно маскировать выделенные деньги обтекаемыми формулировками типа «на стабилизацию национальной валюты» или «на поддержание стабильности финансовой системы», или там резервов НБУ. В этот раз сказано прямо – средства пойдут на выплаты бюджетникам и другие соцрасходы, которые Украина не в состоянии профинансировать сама. Ну и понятно, какая-то часть денег уйдет в «распильный фонд» – на взятки высшему руководству Украины и МВФ. Об этой милой практике также давно, хотя и вполголоса говорят украинские экономисты еще со времен Кучмы.

О чем говорит назначение Марченко? Во-первых, это знак того, что Украина, как колониальная единица поднялась на ступеньку выше в неформальной иерархии глобократии. Стран-получателей денег ВБ и МВФ – сотни, а вот стран, чьи представители допущены к распределению этих денег – единицы.

Понятно, что Марченко в этих структурах будет представлять интересы совсем не Украины и ее народа, да и сам тот факт, что он допущен, свидетельствует о полной подконтрольности этого персонажа кукловодам.

Однако формально, в плане пиара для «пипла» – это еще одна плюшка для Украины, еще одна высосанная из пальца перемога, еще один повод украинским патриотам завернуться в национальные флаги, как в банные полотенца, и хором спеть гимн. Западным хозяевам ничего не стоит, а «киевским партнерам» – приятно. Теперь Украина будет раздуваться от гордости – Белый Господин сделал ее – пускай всего на год – любимой женой. И всяческие Сомали с Гватемалами будут обивать пороги украинского представителя в надежде выпросить кредит для себя. Из совсем мелких сошек – в какое-никакое лагерное начальство – это рост.

Но и сама Украина в финансовом плане выигрывает. Нынешнее кадровое поощрение Киева означает среди прочего, что как минимум до конца 2023 года проблем с новыми кредитными траншами у Незалежной не будет. В условиях идущей войны это означает крепко прикрытый финансовый тыл, что немаловажно. Так что предрекающие Украине всяческие казни египетские сетевые фантасты могут расслабиться и выдохнуть – как минимум в ближайший год Украине точно не вмре – в полном соответствии со словами своего гимна.

А больше и не надо. За год Запад с помощью украинского инструмента либо добьется своей программы-максимум в отношении России и закончит войну на своих условиях, либо, если взлетят какие-то непредусмотренные сценарием черные лебеди в экономике, и ущерб от непрямой войны станет неприемлемым, конфликт заморозят – к вящему удовольствию московских элит. Что, опять же устраивает Запад, поскольку заморозка позволит и самим англосаксам на время отвлечься от украинского ТВД и решить свои проблемы, и Украина получит возможность перевести дух, зализать раны и с новыми силами ринуться в бой.

Наконец, столь глубокая интеграция киевских администраторов в топ-менеджмент глобальных финансовых структур позволяет предположить, что на Украине появилась генерация чиновников, выдрессированных по западным стандартам и пригодных для того, чтобы отправлять их на отвественные посты в другие страны – примерно по той же схеме, по какой в свое время на Украину десантировали «для реформ» грузин, поляков и литовцев.

До Марченко лишь двое персонажей украинского происхождения могли похвастать подобным статусом – Ульяна Супрун и Наталья Яресько-Энн. Только обе, несмотря на свои украинские фамилии, были и остаются американками, гражданками США. А Марченко – в чистом виде туземец, облеченный доверием метрополии. Есть разница.

Глобальный вывод для России не будет неожиданным. Произошедшее – еще один аргумент в пользу тезиса о том, что ставка на непрямые (они же ассиметричные) механизмы воздействия на Украину как противника не являются эффективными. Во всяком случае, до такой степени, чтобы с их помощью нанести противнику поражение и принудить его хоть к капитуляции, хоть к компромиссу.

Украина не замерзнет, не умрет от голода, у нее не закончатся деньги, не наступит дефолт, не исчезнут свет и интернет (последнее вновь актуально в свете популярной в российском сегменте Сети темы Илона Маска и Старлинка). Словом, с Украиной не произойдет ничего из того, на что рассчитывают разнообразные свидетели Хитрого плана.

Чуда не случиться, победа, в отличие от перемоги, сама в руки не упадет. Украину по-прежнему придется бороть на поле боя. Военными инструментами, без всяких мутных схем.