Украину накроет новая волна пандемии после пародии на вакцинацию – эксперт

11.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Если Украина не успеет за этот год вакцинировать 60-70 процентов населения, то в 2022-м можно ждать новую волну пандемии, а все потраченные деньги окажутся выкинутыми на ветер.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В мире 197 стран, из них 24 зарегистрировали вакцину «Спутник», каждая восьмая. При этом экономически активную деятельность ведёт сто стран плюс-минус, ещё островные государства – и всё такое. Представьте, основная часть стран в мире, половина из них, считает, что «Спутник» – нормально, четверть уже зарегистрировала.

Это больше, чем Pfizer, для матчасти, между прочим, это больше, чем Astrozeneca, это больше, чем «Джонсон и Джонсон». Вы понимаете, что вы сейчас играете против четверти мира в целом. Кстати, скорее всего, сейчас – ещё ЕС присоединится, это сверху ещё 26 стран. В этом и проблема. Если бы у вас была альтернатива, никто бы вам слова не сказал, но у вас альтернативы нет», – заявил Абзалов, обращаясь к украинским экспертам.

Он подчеркнул, что вакцинация – это совсем не та история, как, например, с закупкой золота.

«Страшная тайна, не дай Бог, ваш министр здравоохранения узнает. Оно не будет эффективно через год. Если вы за год проведёте вакцинацию – всего лишь 10 тысяч человек, у них через год пройдёт иммунитет, вы выкинете деньги на ветер. Вы либо за год вакцинируйте 70 процентов…

Они (Украина – ред.) в «Коваксе» специально зарегистрировали 41 миллион своего населения, чтобы получить больше вакцин, по факту там проживает, даже по вашей статистике, 38 миллионов, они завышают количество человек.

Вопрос в другом: даже если вы сейчас в течении полугода не получите 12 миллионов, все деньги, которые потратите на вакцинацию, вы выкинете на ветер, потому что к следующему эпидемиологическому сезону (Pfizer держится 6-8 месяцев) вы просто получите опять следующую волну», – объяснил эксперт.

«То есть, либо вы прививаетесь на 60-70 процентов, либо нет, и вы выкидываете деньги. Так работает вакцинация», – добавил Абзалов.