Украину накроет новый кризис

27.08.2019, Киев, Максим Карпенко

В следующем году Украину накроет новая волна мирового финансово кризиса. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил специализирующийся на экономических темах журналист Сергей Лямец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт подчеркнул, что при этом, обнищавшее население Украины гораздо меньше готово к экономическому кризису, чем до Майдана.

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«Сейчас приближается, судя по тому, что пишут в американской, европейской экономической прессе, сейчас приближается следующая волна экономического кризиса, который, скорее всего, до Украины дойдет в 2020-м году.

Это все еще отголоски кризиса 2009-го года, потому что западные страны тот кризис погасили, но причины, которые его породили – гипертрофированные искажения на финансовых рынках, они никуда не исчезли.

Украина должна каким-то образом готовиться к приходу следующей волны финансового кризиса. Как он будет выглядеть, я не знаю. Но финансовая подушка, которая позволяет обычным пенсионерам, обычным людям, которые работают и живут на эту зарплату, она уже гораздо меньше, чем была, скажем, в 2014-м году», – заявил Лямец.